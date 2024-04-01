Происшествия

01 апреля 2024, 16:15

Уголовное дело завели после пожара на турбазе в Краснодарском крае

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Уголовное дело завели после пожара на турбазе в Апшеронском районе Краснодарского края, где пострадал 44-летний мужчина. Об этом написал «Царьград», ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по региону.

В ведомстве сообщили, что площадь пожара составила 500 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП называют возгорание газо-воздушной смеси.

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Пострадавшего с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для установления нанесенного ущерба.

Пожары

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