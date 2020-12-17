Затушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге сняли на видео

Двое хулиганов, забросавшие снегом Вечный огонь на Марсовом поле Санкт-Петербурга, попали в объектив камеры наблюдения. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, как двое неизвестных подходят к Вечному огню. Совершают некие движения после чего пламя гаснет.

По данным ГУ МВД Санкт-Петербурга, вандалы кидали снег в Вечный огонь на мемориале «Борцам Революции» около полуночи. В полицию обратились прохожие. В данный момент сотрудники ведомства разыскивают хулиганов. Вопрос о заведении уголовного дела решается. Сейчас факел снова горит.

Вечный огонь на Марсовом поле зажгли в 1957 году. Пламя оттуда передали на Малахов курган в Севастополе, Пискаревское мемориальное кладбище и Мамаев курган в Волгограде.