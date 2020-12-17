Вандалы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге

Полиция Петербурга ищет двух человек, которые ночью забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области.

«Двое неизвестных злоумышленников снегом затушили Вечный огонь и с места происшествия скрылись. Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Он рассказал, что хулиганы бросали снег в Вечный огонь около полуночи. О случившемся в полицию сообщили очевидцы. Сейчас факел вновь горит. МВД решает вопрос об открытии уголовного дела.

Первый в СССР Вечный огонь появился на Марсовом поле в 1957 году. Спустя десять лет Вечный огонь зажгли и у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Огонь с Марсова поля передали на Малахов курган в Севастополе, Пискаревское мемориальное кладбище, Мамаев курган в Волгограде.

Подростки надругались над Вечным огнем у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе 16 декабря. Школьницы решили погреть у огня свои руки, ноги и другие части тела. Одна из девушек показала этот эпизод в Instagram.