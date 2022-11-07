«Зацепился за кондиционер». Отец выпавшего с 14 этажа годовалого мальчика рассказал, как смог его спасти | 360°

Эксклюзив 07 ноября 2022, 21:30 «Зацепился за кондиционер». Отец выпавшего с 14 этажа годовалого мальчика рассказал, как смог его спасти Отец выпавшего из окна 14-го этажа в Люберцах: сын зацепился за кондиционер и сломал плечо Unsplash

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Отец спас годовалого сына, который выпал из окна 14-го этажа и зацепился за кондиционер. Житель Люберец Аркадий рассказал «360», как это произошло.

К родителям мальчика, которые живут на 14 этаже, приехали в гости родственники. После обеда компания решила пойти гулять на площадку. Перед выходом на улицу тетя ребенка открыла в квартире окна, чтобы проветрить помещение.

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Спустя время отец вернулся домой, чтобы поменять сыну подгузник. Мужчина надел на него колготки и пошел искать штанишки. В это время мальчик побежал к своим игрушкам в другую комнату, в которой было открыто окно.

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«Спустя минуту я не увидел сына рядом с собой и стал его искать. Сначала подумал, что он спрятался. А потом подбежал к окну и посмотрел вниз. Сын зацепился за блок кондиционера. Я сразу же перелез через окно и, хватаясь за ящики кондиционеров и оконные карнизы, спустился к нему», — поделился житель Люберец.

После этого Аркадий в панике схватил ребенка и начал стучаться в окно одной из находящихся рядом квартир. Женщина, которая проживает на 12 этаже, сначала испугалась. Видимо она подумала, что через окно пытаются залезть грабители, отметил собеседник «360». Поэтому она на всякий случай спрятала своего ребенка и лишь потом решила посмотреть. Тогда мужчина объяснил, что случилось, и перелез в ее квартиру.

«Я просто спрыгнул и все. Мне было безразлично, что будет со мной. Главное было спасти сына», — сказал он.

Сразу же после происшествия родители поехали с сыном в ближайший пункт «скорой помощи». Там медики наложили шину на сломанное плечо ребенка, а потом отправили его в больницу. В настоящее время мальчик находится в общем отделении под наблюдением врачей.

«Сейчас я уже наглухо закрыл все окна в квартире и открутил ручки. Осталось лишь одно окно на кухне, которое можно открывать на проветривание, на нем я установил специальную цепочку», — резюмировал мужчина.

Ранее житель Якутии чудом спас ребенка, выпавшего с многоквартирного дома. Мальчик случайно перевесился через подоконник с 12-го этажа.