Мужчина чудом спас ребенка, выпавшего с 12-го этажа дома в Якутии. Вот как это было

Чудо спасло ребенка из Якутска. Он выпал с 12-го этажа, падение смягчили руки мужчины, которому удалось его поймать. Очевидица последствий рассказала «360», как это произошло.

Ребенок случайно перевесился через подоконник с 12-го этажа. Сначала он смог удержаться — мальчика в опасности заметили прохожие и в качестве спасения растянули ковер. Но когда ребенок рухнул вниз, поймать его не смогли. Молодой якутянин остался жив благодаря другому мужчине — он стоял неподалеку и вовремя протянул руки, в них и упал мальчик. Сейчас он в больнице, как и его спаситель — ему сломало руки.

Женщина рассказала, что случайно узнала о том, что произошло.

«Я шла в гости к двоюродной сестренке. Если бы она не заметила своего отца, то мы бы не знали про это, скорее всего», — поделилась очевидица.

Женщина рассказала, что рядом с родственником заметила двух человек — мужчину и плачущую навзрыд женщину, которую пытались успокоить. Детей к месту падения не подпустили. По словам собеседницы «360», они с сестрой смогли увидеть только затылок ребенка. Его лицо они так и не смогли рассмотреть.

После женщины решили посмотреть на произошедшее с высоты, из окна квартиры.

«Происходящее было таким: там приезжали скорые друг за другом. Были три пожарные машины около места падения, а четвертая стояла на парковке», — сказала она.

По ее словам, мама упавшего билась в истерике. Сам ребенок лежал в полотенце. Его уложили в машину скорой помощи.