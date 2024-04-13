Эксклюзив 13 апреля 2024, 22:11 Зацепер погиб от удара током на крыше электрички в Москве Источник «360»: на станции Варшавская человека убило током на крыше электрички Freepik

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На Павелецком направлении Московской железной дороги погиб человек. Его ударило током на платформе Варшавская, сообщил источник «360».

Неизвестного обнаружили на крыше вагона № 10 по направлению в центр. Он находился около токоприемника. Оперативным службам пришлось ждать отключения тока, чтобы осмотреть пострадавшего. Выяснилось, что он не выжил.

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В середине февраля помощник машиниста принял группу подростков за зацеперов и избил их. Сотрудник преследовал хулиганов, сорвавших стоп-кран, но тем удалось скрыться. Он набросился на группу подростков, которые ехали в том же вагоне.

В конце марта в Москве мужчина умер от удара током от посудомоечной машины.