Происшествия 27 марта 2024, 10:14 Житель Москвы умер от удара током от посудомоечной машины Мужчину в Москве убило током от посудомоечной машины

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В Москве мужчина умер от удара током от посудомоечной машины. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЧП произошло в квартире дома на улице Краснодонская. Местный житель схватил одной рукой посудомоечную машину. В этот же момент другой рукой он дотронулся до воды в раковине. В итоге мужчину ударило током, в результате чего он скончался.

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По данному факту специалисты проводят проверку.

Недавно током ударило мальчика в столичном автоцентре. Ребенок приехал туда вместе с матерью. Женщина хотела провести техобслуживание автомобиля. Мальчик решил зарядить мобильный телефон устройством для клиентов, но его ударило током. В результате ребенку парализовало руку.

В Подмосковье подросток умер с телефонов в руках. По данным Telegram-канала Mash, юношу нашли с оплавленным iPhone. Он держал гаджет на зарядке, разговаривая со своей девушкой.