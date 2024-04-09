Происшествия 09 апреля 2024, 09:28 Затопление аэропорта предрекли в Кургане из-за паводка Власти Кургана заявили о возможном затоплении аэропорта из-за паводка РИА «Новости»

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Два микрорайона, аэропорт и четыре садоводства могут пострадать от последствий паводка в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Возможно затопление <…> микрорайоны: „Рябково“, „Карчевская Роща“, ДНТ „Автоузел“, садоводческий кооператив „Дружба-2“, СНТ „Надежда“, СНТ „Героя Советского Союза Елисеева“, аэропорт „Курган“, — уточнили в мэрии.

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Затопление возможно от реки Черная. Проживающих в этих зонах призвали эвакуироваться в ближайшее время. Власти города обратили внимание на то, что нужно позаботиться о детях, пожилых и маломобильных родственниках. Также не оставлять в зоне затопления домашних животных. Мэрия напомнила о том, что необходимо по возможности взять с собой документы, вещи первой необходимости и ценности.

Накануне генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников призвал жителей Кургана запастись водой на месяц вперед. Он пояснил, что водозаборные сооружения также может затопить.