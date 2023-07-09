Происшествия 09 июля 2023, 17:41 Застрявших на Эльбрусе из-за непогоды туристов эвакуировали МЧС: с Эльбруса эвакуировали четырех альпинистов, застрявших там из-за непогоды РИА «Новости»

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Спасатели эвакуировали с Эльбруса четырех альпинистов, застрявших там из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 16:00 <…> поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершили», — уточнили в ведомстве.

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Сотрудники МЧС эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоте 3800 метров над уровнем моря. От дальнейшей помощи путешественники отказались.

Поисково-спасательную операцию провели пять сотрудников Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

Утром 9 июля стало известно, что на Эльбрусе в плен непогоды попали четыре туриста. Они не смогли спуститься вниз сами. На поиски и оказание помощи альпинистам отправили группу спасателей.

Спасатели постоянно обращают внимание путешественников на необходимость регистрации и предоставления маршрута перед восхождением, но это правило соблюдают далеко не все.