Происшествия 09 июля 2023, 14:20 Поиск запросивших помощь туристов начался на Эльбрусе МЧС по КБР: группа из четырех человек запросила помощь для спуска с Эльбруса РИА «Новости»

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Поднявшаяся на Эльбрус группа туристов из четырех человек не смогла спуститься самостоятельно из-за ухудшения погодных условий. На поиски и оказание помощи застрявшим на горе альпинистам выдвинулась группа спасателей. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

В ведомстве заявили, что сообщение от застрявшей группы поступило 9 июля в 11:50. Туристы сообщили, что находятся на высоте в 5300 метров и не могут спуститься.

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На место выдвинулись пять сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.

Спасатели неоднократно предупреждали туристов о необходимости регистрации и предоставления маршрута перед восхождением на Эльбрус. Но этому правилу следуют не все.

В конце мая стало известно, что шесть туристов из Белоруссии перестали выходить на связь после восхождения на западный склон горы. На их поиски отправились восемь спасателей, а также вылетел вертолет Ми-8.