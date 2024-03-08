Происшествия 08 марта 2024, 00:14 Заснувшую в подъезде дома в Москве голую бодибилдершу заподозрили в сбыте наркотиков Завернутую в простыню бодибилдершу нашли в подъезде московской многоэтажки Freepik

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В Москве жители одного из домов на Сиреневом бульваре нашли в подъезде женщину-бодибилдершу, которая лежала и ни на что не реагировала. По информации Telegram-канала Shot, из одежды на ней была только простыня.

Вызванные на место полицейские заподозрили культуристку в торговле и контрабанде наркотиков.

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В ходе обыска в квартире спортсменки обнаружили два пакетика с марихуаной весом около 50 граммов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Пензе задержали женщину с крупной партией наркотиков весом около 1,7 килограмма. При себе у нее было 10 пакетов с наркотиками. Запрещенные вещества находились в более чем тысяче свертков. Женщина рассказала, что она работала курьером. Наркотики она забрала из тайника в Москве и привезла их в Пензу, где ее и задержали.