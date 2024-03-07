Криминал 07 марта 2024, 17:39 Курьера с крупной партией наркотиков задержали в Пензе

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В Пензе задержали женщину с крупной партией наркотиков весом около 1,7 килограмма. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МВД города.

Полицейский задержали 37-летнюю местную жительницу, у которой при себе было 10 пакетов с наркотиками. Запрещенные вещества находились в более чем тысячи свертков.

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Женщина рассказала, что она работала курьером. Наркотики она забрала из тайника в Москве и привезла их в Пензу, где ее и задержали. Возбуждено уголовное дело, подозреваемую арестовали.

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