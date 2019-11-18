Зарезавший пешехода автомобилист из Мытищ явился с повинной

Происшествие случилось днем 16 ноября. На проезжей части разгорелся конфликт между водителем легковушки и пешеходом. В ходе ссоры автомобилист схватился за нож и через открытое окно ударил пешехода. Ранение пришлось в шею. От полученной травмы 43-летний пешеход погиб на месте.

Личность 68-летнего водителя установлена. Им оказался местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Обвиняемый написал явку с повинной. Следствие выступило с ходатайством об аресте автомобилиста.

«Следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказала официальный представитель Следственного комитета Подмосковья Ольга Врадий.

Правоохранители проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы. . Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СК России по Московской области.