Водитель зарезал пешехода в Мытищах в дорожном конфликте

По версии следствия, на проезжей части поссорились 68-летний водитель машины и 43-летний пешеход. Владелец автомобиля ударил оппонента ножом в шею. От полученного ранения пострадавший умер. Речь идет о конфликте, который произошел днем 16 ноября.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Его ведут в следственном отделе по городскому округу Мытищи Главного следственного управления СК России по Московской области.

Подозреваемый задержан, его допрашивает следователь. Им оказался 68-летний местный предприниматель. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.