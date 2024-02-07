Происшествия 07 февраля 2024, 11:20 Запрет на высадку животных распространят на электрички РЖД: животных без хозяина запретят высаживать из поездов и электричек Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Питомцев без хозяина запретят высаживать не только с поездов дальнего следования, но и с электричек. Об этом заявил замгендиректора РЖД Иван Колесников на заседании в Госдуме, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что для введения запрета потребуется некоторое количество корпоративных процедур.

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«Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки», — указал Колесников.

Замгендиректора РЖД рассказал, что акционерами пригородных компаний являются не только РЖД, но и регионы. Он пообещал, что компания согласует с ними запрет на высадку животных из электричек. По его мнению, в этом вопросе не возникнет каких-либо препятствий или противоречий.

«Действующие нормативные документы будут распространяться на все пригородные компании», — заключил Колесников.

РЖД изменили правила по обращению с найденными в вагонах питомцами после того, как погиб выброшенный из поезда кот Твикс. Животное выбралось из переноски, пока хозяин спал. Проводница высадила кота на станции в Кирове.