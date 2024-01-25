Происшествия 25 января 2024, 00:07 Появилось видео побега кота Твикса из переноски Mash: бегство Твикса из переноски сопровождающий заметил через 7,5 часа Freepik

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Видео с камеры наблюдения поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург, из которого высадили кота Твикса, появилось в Сети. Кадры выложил Telegram-канал Mash.

По видеозаписи можно отследить хронологию трагической истории кота, высаженного из поезда в Кирове. Расследование проводила Федеральная пассажирская компания, дочернее предприятие РЖД.

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Пассажир с котом сел в вагон в 21:13 10 января, у них проверили документы. На следующий день в полдень пассажир прогулялся на перроне и залез на верхнюю боковую полку, переноска с котом была под полкой. Кот вышел из переноски в 12:23, его видели все, кроме владельца.

Проводница поймала кота в 12:35, спросила пассажиров, чей кот, и в 12:36 попросила пассажира в тамбуре выпустить кота из вагона. Владелец обнаружил отсутствие животного через 7,5 часа и после безуспешных поисков обратился к проводнику.

Кота Твикса искали волонтеры, нашли его мертвым недалеко от станции. Смерть наступила из-за укуса животного и обморожения.