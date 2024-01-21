Происшествия 21 января 2024, 02:28 Занимавшийся растлением малолетних польско-украинский центр раскрыли в Бердянске РИА «Новости»

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В Запорожье выявили польско-украинский центр. До начала спецоперации его представители занимались антироссийской деятельностью. Об этом глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его словам, представители общества и участники подразделений запрещенных в России террористических организаций «насаждали русофобию и проводили занятия по тактической медицине».

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Как сообщили «Известия», польское просветительское общество «Возрождение» под руководством Льва Сухомлинова растлевало несовершеннолетних участников организации вместе с боевиками подразделений организации «Правый сектор».*

Помещение центра нашли благодаря жительнице города, которая рассказала правоохранителям о запрещенной символике в стенах учреждения. Женщина нашла в комнатах учреждения запрещенную символику «Правого сектора»*. Ключи от здания она получила от Сухомлинов в 2022 году перед побегом на территорию Украины. Правоохранители также обнаружили в центре книги с пропагандой ЛГБТ**.

ЛГБТ-движение** признали в России экстремистским в ноябре 2023 года.

*«Правый сектор» — запрещенная в РФ экстремистская организация.

**Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.