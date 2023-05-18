Знаменитости 18 мая 2023, 21:29 Скончался актер из сериала «Глухарь» Рустам Уразаев Умер снявшийся в сериале «Глухать» российско-узбекский актер и режиссер Рустам Уразаев Freepik

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Российский и узбекский актер и режиссер, член союза кинематографистов России Рустам Уразаев скончался в Москве на 66-м году жизни. Об этом в соцсети написал его коллега Рашид Маликов, сообщило издание «Газета.ru».

Актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием, лечение проходил в одной из столичных клиник. В апреле 2023 года у него была третья стадия рака.

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«Уразаев до конца дней оставался наивным подростком с обостренным чувством справедливости. Вчера дома я почему-то включил старое видео — семейное торжество 1994 года. Он был весел, остроумен, галантен, ослепительно красив на этом видео. Сегодня его не стало. Прощай, мой друг. Твое место в моей душе не заполнится никем», — написал Рашид Маликов в соцсети в память о друге.

Уразаев начал свою актерскую карьеру в 1974 году, за все время актер сыграл более 50 ролей в театре и кино. Уразаев известен как исполнитель ролей в сериалах «Глухарь», «Знахарь», «Псевдоним „Албанец“», «След», «Меч», «Женские истории», «Пятая стража». Как режиссер он участвовал в создании сериалов «Мент в законе», «Паутина» и ряда других популярных лент.