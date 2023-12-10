Происшествия 10 декабря 2023, 15:00 Замдиректора брянской гимназии сделала неожиданное признание в суде Замдиректора брянской гимназии: приказа установить металлодектор не было

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Рамка металлодетектора отсутствовала на входе в день стрельбы в брянской гимназии № 5, потому что не было распоряжения от администрации. Об этом на судебном заседании сообщила завхоз учебного заведения Лариса Католикова, написал «Московский комсомолец».

«У нас нет приказа устанавливать рамку. Она находится в ведомстве администрации. Но не было приказа, чтобы рамка стояла постоянно, распоряжение не поступало», — сказала она.

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При этом обвиняемая не уточнила, о какой именно администрации идет речь. Также замдиректора отметила, что холл школы украшали к новогодним праздникам, поэтому рамку убрали. Суд отправил ее под домашний арест.

Ранее суд также отправил под стражу до 6 февраля сотрудницу охранного предприятия. Она утверждала, что не видела никакого подозрительного предмета в руках восьмиклассницы в день ЧП.

Ученица брянской гимназии 7 декабря пронесла в учебное заведение ружье, из которого открыла огонь по одноклассникам. Погибли два человека, в том числе сама стрелявшая, еще пятеро пострадали.