Заложница засняла захватчика магазина из Владикавказа на видео

Захватчика магазина во Владикавказе сняли на видео. На кадрах видно, что мужчина с муляжом бомбы предупреждает о взрыве и просит всех отойти.

«Отойдите. Отойдите, я вам говорю. <…> Я взорву все, вам что, шутка кажется, что ли? Вам не выйти надо, уже не надо выйти. <…> Двери уже не откроются», — заявил захватчик. Потом мужчина начал повышать голос и нервничать. Когда в закрытую дверь постучали, он велел не открывать, иначе «все улетят».

Днем 12 апреля мужчина взял в заложники покупателей и продавцов магазина «Доступ» во Владикавказе. Он заявил, что принес с собой бомбу. В тот момент в торговом зале находились более 10 человек. Правоохранители задержали неизвестного через несколько минут после его заявления о захвате людей.

В его сумке нашли муляж взрывного устройства.