Мужчина с муляжом бомбы захватил магазин во Владикавказе

Покупатели и продавцы магазина «Доступ» во Владикавказе стали заложниками неизвестного мужчины, который объявил, что принес с собой взрывчатку. Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах республики, в момент захвата в торговом зале находились 11 человек.

По предварительным данным, у мужчины была с собой сумка, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Захватчик запер дверь в магазин и объявил, что все, кто находится в торговом зале, стали его заложниками.

О захвате магазина мужчина сообщил в правоохранительные органы по номеру 112. Какие именно требования он выдвигал, неизвестно. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали несостоявшегося захватчика в течение 10 минут.

Заложников выпустили из магазина. В ходе осмотра сумки, которую принес с собой мужчина, выяснилось, что там находился муляж.