    09 апреля 2020, 17:53

    Заложников освободили в Пятигорске. Видео с места

    Иван Степанов, Эля Данилюк

    Житель Ставропольского края, взявший в заложники сестру и ее малолетних детей, задержан. Об этом заявил мэр Пятигорска, сообщило РИА «Новости». На место ЧП съехались все экстренные службы. Видео с места, где произошел инцидент, оказалось в распоряжении «360».

    Мужчину задержали, власти Пятигорска сообщили, что пострадавших в ЧП нет. У дома, где все произошло, — несколько машин спецтранспорта — скорая, полиция и пожарная техника.

    По данным Следственного комитета, по факту захвата заложников в Пятигорске возбуждено уголовное дело.

    «Следственный отдел по городу Пятигорск возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников). Подозреваемый, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей», — сообщили в СК.

    Ранее сообщалось, что мужчина закрылся в квартире и взял в заложники сестру и ее детей. Он требовал крупную денежную сумму и самолет — об этом сообщали очевидцы.