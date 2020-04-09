Заложников освободили в Пятигорске. Видео с места

Мужчину задержали, власти Пятигорска сообщили, что пострадавших в ЧП нет. У дома, где все произошло, — несколько машин спецтранспорта — скорая, полиция и пожарная техника.

По данным Следственного комитета, по факту захвата заложников в Пятигорске возбуждено уголовное дело.

«Следственный отдел по городу Пятигорск возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват заложников). Подозреваемый, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей», — сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что мужчина закрылся в квартире и взял в заложники сестру и ее детей. Он требовал крупную денежную сумму и самолет — об этом сообщали очевидцы.