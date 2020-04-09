Житель Пятигорска взял в заложники семью с детьми. На место выехал губернатор

Полиция ведет переговоры с мужчиной. Он требует денежную сумму. Известно, что из Ставрополя в Пятигорск выехал губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал в Instagram о том, что, по предварительным данным, молодой человек состоит на учете в психодиспансере.

«Пока не известно, вооружен или нет подозреваемый. Ситуацию держу на контроле», — сообщил глава региона.

Видео с места инцидента опубликовали местные жители в соцсети «ВКонтакте». У дома, где все произошло, дежурит спецтранспорт — машина скорой помощи, полиция и пожарная техника. Как сообщил очевидец, за освобождение семьи мужчина попросил 200 тысяч долларов и самолет.

Подробности выясняются.