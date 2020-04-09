09 апреля 2020, 16:36
Житель Пятигорска взял в заложники семью с детьми. На место выехал губернатор
В Пятигорске парень закрылся в квартире и взял в заложники сестру и ее детей. Причины произошедшего уточняются. Об этом сообщило местное издание «КМВ-Новости».
Полиция ведет переговоры с мужчиной. Он требует денежную сумму. Известно, что из Ставрополя в Пятигорск выехал губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал в Instagram о том, что, по предварительным данным, молодой человек состоит на учете в психодиспансере.
«Пока не известно, вооружен или нет подозреваемый. Ситуацию держу на контроле», — сообщил глава региона.
Видео с места инцидента опубликовали местные жители в соцсети «ВКонтакте». У дома, где все произошло, дежурит спецтранспорт — машина скорой помощи, полиция и пожарная техника. Как сообщил очевидец, за освобождение семьи мужчина попросил 200 тысяч долларов и самолет.
Подробности выясняются.