Происшествия 29 февраля 2024, 01:11 Мумия петербуржца пролежала в квартире семь лет Мумию мужчины нашли в Петербурге после прорыва трубы в многоэтажке Freepik

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Мумифицированное тело 60-летнего мужчины обнаружили в квартире в одном из районов Петербурга. Страшную находку сделали после прорыва трубы, сообщил Пятый канал.

Владелец жилища умер семь лет назад и с тех пор к нему никто не приходил. Соседи узнали, что происходит у них за стеной, когда в доме прорвало одну из труб.

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На место ЧП приехали работники жилищно-коммунального сектора (ЖКС). Им пришлось взломать дверь, чтобы попасть в запертую квартиру. Там они увидели на полу рядом с кроватью мумию.

Окна и двери были плотно закрыты, поэтому по дому не распространился специфический запах. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти петербуржца.

В начале февраля в частном доме Гатчинском районе Ленобласти нашли мумифицированное тело мужчины. Оно пролежало на двуспальной кровати хозяев больше трех лет. Все это время рядом с ним жила супруга мужчины с четырьмя детьми.