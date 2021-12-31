Закрытый на складе в Петербурге барнаулец рассказал, как остался без паспорта и сбежал от наркоманов в Москве

Родион Сотников из Барнаула рассказал, как поехал на заработки в Москву, но оказался в Санкт-Петербурге, где у него забрали паспорт и вымогали деньги, а потом закрыли на складе и отобрали телефон. Молодому человеку удалось сбежать, но потом он снова оказался в плену, только на этом раз его закрыли в квартире наркоманы. Родион рассказал обо всем «360».

Родион нашел на «Авито» объявление, в котором говорилось, что требуются люди на склад. И решил позвонить.

«Я позвонил, узнал, сказали, зарплата 60–70 тысяч. Сказали: „Мы тебе заплатим, приезжай“. Билеты мне оплатили. Сказали: „Приедешь на вокзал, сделай селфи“. Я сделал, им отправил, ну, что я их не обманул. Данные отправил, за меня заплатили, сказали ехать в Новосибирск. Я приехал. Они сказали: там с Москвы приедет человек, сопровождать будет. Он приехал в нетрезвом состоянии. Там было 40 человек, я не знаю, как он нас вез. Пьяный вообще был в хлам», — сказал он.

Нетрезвый водитель как-то довез их до Москвы, но затем сопровождающий исчез. А потом появился некто еще.

«Получается, что он слился. Его не было, он где-то вышел, я не знаю, либо в Перми, либо в Питере. Так и не нашли. Потом приехал какой-то левый человек, нерусский. Сказал, типа, садитесь в автобус, поедем в Москву, ну, в центр. Мы сели. Приехали, нас накормили. Думали, будем работать в Москве, а нам сказали ехать в Питер», — рассказал барнаулец.

По словам Сотникова, после этого подошел «какой-то таджик», с кем-то переговорил по телефону. И их повезли в Петербург, сказав, что в Москве склад закрыт, якобы он еще строится.

«Мы в Питер приехали, въехали в общагу, сложили там вещи, переночевали. Потом поехали туда, где находится компания. У нас попросили паспорта у всех. Сказали, нас эсбэшники пробить должны. Мы паспорта отдали, и нам в итоге их не вернули обратно», — поведал он.

Родион решил подождать, надеясь, что паспорт ему все-таки вернут.

«На протяжении часа я ждал, мне паспорт так и не отдали. Второй раз подошел, говорю: „Когда паспорт отдадут?“ Сказали: „Сейчас отдадим“. Когда третий раз подошел, мне сказали: „Зачем ты такие вопросы задаешь?“» — сообщил молодой человек.

Паспорт Родиону так и не отдали.

«Посадили обратно в автобус. Мы приехали в общагу. Я еще раз подошел, спросил, можно вообще вернуть обратно мой паспорт. Они говорят: „Восемь тысяч давай“. Я такую сумму не мог собрать, у меня максимум осталось две тысячи. Говорю: „Давайте я вам одну тысячу отдаю, а вы мне паспорт“. Они сказали: „Нет, восемь тысяч надо“», — рассказал он.

Барнаулец решил собрать вещи и сказал, что уезжает домой. Но его никуда не отпустили и закрыли на складе.

«Они меня не отпускали. Входные двери все закрыли на первом и втором этаже, все замки, все закрыли, я выйти даже никуда не мог. Телефон отобрали, даже позвонить не мог», — сказал пленник.

На следующее утро Родион заметил, что входная дверь открыта. Он решил воспользоваться этим, и сбежал.

«Я вышел, типа, покурить, а сам вещи собрал и убежал», — рассказал юноша.

Он прошел пешком около 30 минут и остановился у заправки. Он решил добраться до Москвы на попутках.

«Я до заправки дошел, остановил попутку первую, и меня довезли до Москвы. Сразу пошел в полицию, объяснил, какая ситуация у меня была, сказал, что у меня паспорт украли. Мне сказали: „Где украли, туда и обратитесь“. Полиция мне не помогла, а смысла ехать в Питер не было», — объяснил он.

Но на этом приключения не закончились. В Москве барнаулец снова оказался заперт на замок — на этот раз в квартире.

«Мне в Москве негде было ночевать, и денег не было. Я пошел в подъезд, чтобы согреться, там хотя бы переночевать. Там я познакомился с тремя пацанами. Я не знал, что они были наркоманы. Они меня привели к себе домой, накормили, правда, там я покушал, помылся. Они закрыли входную дверь, сказали, типа, сейчас придем. Я ждал-ждал — никто не пришел», — рассказал Сотников.

Но в квартире Родион нашел телефон. Он позвонил сестре, и та сказала ему, чтобы он оттуда уходил от греха подальше. Пришлось прыгать из окна.

«У них там второй этаж был, я окно открыл, спрыгнул и убежал. Телефон, который там у них дома лежал, я его взял, чтобы связь поддерживать с сестрой. Взял вещи и убежал оттуда. И потом ей все рассказал. Она мне вызвала такси, я уехал в безопасное место. Потом она нашла группу вроде как, забыл, как называется. „Волонтер“ или как там... Они мне помогли, вызвали такси, я приехал к ним в офис, все рассказал, как было. Мне листочек дали, я там написал все. И потом они сняли мне хостел, я несколько дней там находился, накормили там. Потом мне дали билет, отправили домой, на самолете я улетел», — закончил Родион свой рассказ.

Молодой человек поблагодарил волонтеров и СМИ за то, что не бросили его в беде.