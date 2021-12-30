Московские волонтеры помогли спасти парня из «рабства»

В Москве волонтеры помогли молодому человеку из Барнаула спастись от рабства. Парень отправился на заработки в Санкт-Петербург и в результате оказался заперт на складе без документов. Об этом РЕН ТВ рассказали представители движения «Альтернатива».

Как рассказали волонтеры, молодой человек по имени Радик нашел объявление с предложением о работе в интернете. Компания-подрядчик OZON из Санкт-Петербурга искала разнорабочих на свои склады. Соискателям предлагалась зарплата в размере 60 тысяч рублей и служебное жилье. Молодой человек счел эти условия привлекательными и отправился на заработки. Однако по прибытии у него отобрали документы и заперли на складе вместе с товарищем по несчастью. Парням ничего не оставалось сделать, как попытаться совершить побег.

О ситуации с Радиком волонтерам движения «Альтернатива» рассказала его сестра. Она рассказала, что брату удалось сбежать и на попутках добраться в Москву. Волонтеры отыскали его в столице, доставили в офис, восстановили документы для отправки домой.

В свою очередь, компания OZON, по имеющимся данным, разорвала контракт с «рабовладельческой» фирмой.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии осудили местного жителя, который сделал рабом уроженца Ставрополя.