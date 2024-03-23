Эксклюзив 23 марта 2024, 21:04 «Захлопнул дверь». Охранник из Crocus City Hall рассказал подробности о спасении людей Охранники из Crocus City Hall Алексей Осанушков спас людей от террориста РИА «Новости»

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Охранник из Crocus City Hall Алексей Осанушков рассказал «360», что не только вывел из здания надышавшихся дымом людей, но и спас их от расстрела. Мужчина спас жизни нескольким десяткам человек.

В Telegram-канале «112» опубликовали видео, на которой 47-летний Алексей Осанушков указывает надышавшимся дымом людям, куда бежать. До этого они прятались в подсобных помещениях, но потом Алексей принял решение вывести людей из здания. Алексей в беседе с «360» рассказал, что то, что показано на видео — лишь маленькая часть проделанной работы.

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«Я их сначала защитил, чтобы их не расстреляли. Я их завел, и перед самым лицом террориста закрыл дверь и держал. Хотя дверь можно было просто прострелить… Мы держали втроем-вчетвером двери. Спасал, блокировал. А так бы люди погибли», — поделился собеседник издания.

Одна их тех, кто был свидетелем жестокой расправы, поделилась с «360» подробностями. Женщина рассказала, что террористы шли и стреляли людям в спины.