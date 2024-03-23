23 марта 2024, 21:04
«Захлопнул дверь». Охранник из Crocus City Hall рассказал подробности о спасении людей
Охранники из Crocus City Hall Алексей Осанушков спас людей от террориста
Охранник из Crocus City Hall Алексей Осанушков рассказал «360», что не только вывел из здания надышавшихся дымом людей, но и спас их от расстрела. Мужчина спас жизни нескольким десяткам человек.
В Telegram-канале «112» опубликовали видео, на которой 47-летний Алексей Осанушков указывает надышавшимся дымом людям, куда бежать. До этого они прятались в подсобных помещениях, но потом Алексей принял решение вывести людей из здания. Алексей в беседе с «360» рассказал, что то, что показано на видео — лишь маленькая часть проделанной работы.
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«Я их сначала защитил, чтобы их не расстреляли. Я их завел, и перед самым лицом террориста закрыл дверь и держал. Хотя дверь можно было просто прострелить… Мы держали втроем-вчетвером двери. Спасал, блокировал. А так бы люди погибли», — поделился собеседник издания.
Одна их тех, кто был свидетелем жестокой расправы, поделилась с «360» подробностями. Женщина рассказала, что террористы шли и стреляли людям в спины.
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Стрельба в Crocus City Hall
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