Загоревшийся яхт-клуб потушили в Санкт-Петербурге. Видео

В ночь на 30 июля в Красносельском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Горел ангар на территории яхт-клуба.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 03:33. Сообщалось, что горит металлический ангар размером 20 на 30 метров и высотой 10 метров. Предположительно, там находились лодки и плавучие знаки, говорится в Telegram-канале МЧС России. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

Спустя час огонь локализовали, а в 04:50 потушили. Никто не погиб и не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 63 человека и 15 единиц техники.

По данным сайта Piter.tv, ЧП произошло на территории яхт-клуба «Балтиец».

На днях серьезный пожар произошел в Москве, в женском СИЗО. Загорелось подвальное помещение в одном из трех корпусов. Никто не пострадал, а само возгорание не было открытым и не угрожало жизням арестованных, которые находились в корпусе. Из здания вывели 650 человек.