Пожар в московском СИЗО №6. Главное

На территории женского СИЗО № 6 в Москве произошел пожар. Загорелось подвальное помещение в одном из трех корпусов, арестованных массово эвакуировали в другие здания. Подробнее о происшествии — в материале «360».

Информация о возгорании на территории женского СИЗО № 6 поступила в МЧС по Москве в 16:17. По предварительным данным, загорелся производственный цех следственного изолятора — пекарня. По адресу улица Шоссейная, дом 92.

Очевидцы рассказали, что увидели густой дым, который валил из окон СИЗО.

В МЧС информацию о пожаре подтвердили.

«Здание четырехэтажное, загорание на первом этаже, сведений о пострадавших не поступало», — заявили в ведомстве вскоре после возгорания.

В распоряжении «360» оказался ролик, на котором виден серый дым, который столбом поднимался с нижних этажей СИЗО. Автор видео рассказал, что «это — задняя сторона тюрьмы». Слышно, что на территории следственного изолятора включили сигнал тревоги. Кроме того, слышны сирены автомобилей экстренных служб столицы, которые подъезжали к месту возгорания. Вскоре после сигнала о пожаре, к СИЗО подъехали несколько автомобилей пожарных и скорой помощи.

Когда начался пожар, расположенный рядом с СИЗО Мосгорсуд рассматривал жалобу на арест бывшего замминистра науки и высшего образования России Марины Лукашевич. Сама она участвовала в заседании при помощи видеосвязи, при этом находясь в СИЗО № 6. Во время процесса его участников не раз отвлекал сигнал тревоги, а также ругань, предположительно, сотрудников изолятора. В результате Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу на арест Лукашевич.

Массовая эвакуация

Представитель столичного управления ФСИН по СИЗО № 6 Сергей Цыганков рассказал «360», что открытого горения не было. Кроме того, огонь не угрожал жизни арестованных, которые находились в этом корпусе — их всех эвакуировали.

Арестованные перемещены в безопасное место в пределах учреждения. Причина задымления выясняется», — заявил он.

Позже стало известно, что всех женщин из этого здания разместили в других корпусах, — об этом сообщили «Интерфаксу» в городском управлении МЧС. По данным управления ФСИН, эвакуировали 850 арестованных.

В МЧС сообщили другую информацию: сначала в ведомстве сказали, что из здания вывели около 600 человек. Позже начальник ГУ МЧС России по Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов рассказал журналистам, что спасатели эвакуировали 650 человек.

По данным ТАСС, спасатели использовали комплекс «Кобра», чтобы потушить здание. Его пришлось использовать из-за сложной планировки — маленький двор, куда выходило возгорание, затруднял проезд пожарных машин. «Кобра» не вскрывая двери, создала отверстие, через которое в здание попадала высокодисперсная вода. Она образовывала облако внутри горящего помещения.

Несколько арестанток пострадали

Сотрудники экстренных служб смогли локализовать возгорание на 50 квадратных метрах менее чем через два часа после того, как получили сигнал о пожаре в СИЗО. Сергей Желтов отметил, что спасатели смогли это сделать в 17:44 по московскому времени. После этого они продолжили тушить огонь, при этом начав параллельную разборку.

Начальник ГУ МЧС России по Москве подчеркнул, что версия, по котором источник возгорания оказался в пекарне при СИЗО, не подтвердилась. Он отметил, что загорелся склад постельных принадлежностей — там хранились матрасы, подушки и одеяла для арестанток.

Желтов также отметил, что никто не погиб и не пострадал, однако по данным источника, знакомого с ситуацией, за медицинской помощью обратились девять женщин. По информации «Интерфакса», врачи диагностировали каждой из них «отравление угарным газом легкой степени».

Источник «360» рассказал иную информацию — он отметил, что у пострадавших разные диагнозы. У одной из них обнаружили отравление продуктами горения, еще двое пожаловались на слабость и плохое самочувствие. Четверым женщинам, которые обратились к врачам, диагностировали бронхиальную астму. Еще у одной пострадавшей выявили острый бронхит, а последняя обратилась к врачам из-за проблем с поясницей.

Пожар ликвидировали

Столичная прокуратура организовала проверку после задымления в СИЗО №6, сообщили на официальном сайте ведомства.

Чтобы координировать действия правоохранителей, на место происшествия выехали прокурор Юго-Восточного административного округа Москвы Роман Никифоров и прокурор отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Москвы Александр Дмитриков.

Пожар ликвидировали в 21:27. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.