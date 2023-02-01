Эксклюзив 01 февраля 2023, 07:33 Загоревшиеся строительные вагончики потушили в Одинцове Строительные вагончики загорелись в Одинцове, пожар тушили почти три часа РИА «Новости»

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В деревне Марфино городского округа Одинцово сгорели строительные вагончики. Огонь потушили, никто не пострадал, рассказала пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Спасателей вызвали в административное здание в 01:10, но приехав на место, они увидели горячие строительные вагончики. Огонь полностью потушили в 03:56, никто не пострадал.

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