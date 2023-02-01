Эксклюзив 01 февраля 2023, 06:19 Спасателей вызвали в Южное Бутово на пожар в частном доме Одноэтажный дом сгорел на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Ночью 1 февраля в Южном Бутово сгорел одноэтажный частный дом. Специалисты МЧС потушили возгорание на площади 90 квадратных метров, рассказал источник «360».

Спасателей вызвали в 03:59 на улицу Староникольская. Загорелся блочный одноэтажный электрифицированный дом размером 6 на 12 метров и небольшая пристройка, огонь распространился на 90 квадратных метров. Из здания успел эвакуироваться один житель, но, по его словам, там остался пожилой человек. В 04:58 рухнула крыша, к 05:13 огонь потушили. Один человек погиб под завалами.

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Во вторник неизвестные сообщили о минировании пожарной части в Зеленограде на улице Академика Валиева, такое же предупреждение получили спасатели на Новокрюковской улице. Всех эвакуировали, к месту приехала полиция.