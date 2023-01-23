Эксклюзив 23 января 2023, 06:50 Загорелся склад в торговом центре на северо-западе Москвы Подразделения МЧС потушили пожар в ТЦ «Пятница» в Митино на северо-западе Москвы

Читать 360tv в

В торговом центре «Пятница» на северо-западе Москвы случился пожар, его потушили на площади 15 квадратных метров. Из здания эвакуировались 30 человек, рассказал источник «360».

Спасателей вызвали в 01:44. На первом этаже административного здания на Пятницком шоссе в Митино загорелся склад СДЭК. По словам специалистов, огонь перешел на складской материал и горючую отделку. К 02:31 огонь локализовали, а через 10 минут потушили на площади 15 квадратных метров. Никто не пострадал, из здания вышли 30 человек.

Реклама

Этой же ночью на Волгоградском проспекте столкнулись три автомобиля, в том числе каршеринговый Volkswagen и такси Hyundai. Водитель и пассажир последнего получили травмы, их госпитализировали. Из-за ДТП закрыли проезд по дороге в сторону Московской области, но к утру движение возобновили.

Реклама