Эксклюзив 23 января 2023, 06:34 Водитель и пассажир такси пострадали в ДТП с каршерингом на Волгоградском проспекте Три автомобиля столкнулись на Волгоградском проспекте в Москве перед Люблинской улицей РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Волгоградском проспекте в Москве произошла авария, пострадали двое — водитель и пассажир такси, которое столкнулось с каршеринговым автомобилем. Их госпитализировали, рассказал источник «360».

Реклама

Авария произошла 23 января в 02:56 на Волгоградском проспекте перед пересечением с Люблинской улицей. Каршеринговый Volkswagen и такси Hyundai по причине, которую выяснят специалисты, столкнулись друг с другом. Экстренные службы приехали на место происшествия и обнаружили, что два человека оказались зажатыми. Им помогли выбраться и передали врачам. Водителя и пассажира такси отправили в горбольницу имени В. П. Демихова — одного с закрытым переломом бедра, другого с ушибом головного мозга и переломом голени.

Две полосы движения в сторону Московской области перекрыли, машины в обе стороны проезжали по одной полосе, рассказал Дептранс Москвы. К 6 часам утра дорогу открыли. В общей сложности, по информации ведомства, столкнулись три автомобиля.