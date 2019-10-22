Загадочную гибель людей на руднике «Таймырский» расследуют в Норильске

Три человека погибли в шахте на руднике «Таймырский» в Норильске. Администрация «Норникеля» до сих пор не может назвать причины произошедшего: остальные рабочие живы и здоровы, рассказал «360» представитель группы Андрей Кирпичников.

«Там не было никакого обрушения, не было никаких взрывов — ничего не было. Но были обнаружены тела. Предварительно определено, что, возможно, они задохнулись, что, наверное, что-то было там с кислородом. Но никаких выбросов газа не было, ничего. То есть не зафиксировано пока ничего. И у нас нет информации, что что-то было. Все остальные люди, которые работали на руднике, — они нормально работали», — рассказал официальный представитель «Норникеля».

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По обновленной на сайте группы информации, происшествие случилось в 16:30 местного (12:30 московского) времени. На горизонте минус 1345 метров нашли три бездыханных тела работников предприятия. Причина их гибели остается непонятной.

Начиная с 20:00 местного времени (16:00 московского) рудник «Таймырский» работает в штатном режиме. Силами предприятия организовано расследование происшествия. Руководство пока не может понять, по какой причине три человека погибли, тогда как остальные работники, которые трудились рядом с ними, живы и здоровы.