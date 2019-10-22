Три человека погибли во время аварии на руднике «Таймырский»

«В результате инцидента, произошедшего 22 октября 2019 года, пострадали несколько человек. По предварительным данным, погибли три человека. Обстоятельства произошедшего выясняют», — сообщили в пресс-службе «Норникеля».

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На месте аварии работают аварийно-спасательные службы. Предприятие организовало внутреннее расследование. По предварительным результатам разбирательства, в 16:30 местного времени (12:30 московского) на горизонте минус 1445 метров рудника «Таймырский» без признаков жизни были обнаружены три человека. На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. В результате происшествия также есть несколько пострадавших. Их число пока в администрации не назвали.

«Там сейчас идет расследование. По предварительным сведениям, идут аварийно-спасательные работы, три человека погибли. Более развернутая информация будет позже, когда будут уточнены все обстоятельства. Там нет завалов, нет людей, которые остались в шахте», — рассказал «360» представитель «Норникеля» Андрей Кирпичников.

В МЧС России по региону тем временем рассказали, что на место происшествия сотрудники спасательной службы не выезжали. В их участии необходимости нет — нет обвалов и разрушений.

«Мы не знаем, что там происходит. Силы и средства МЧС не привлекались. Там обрушений нет, ничего нет, обнаружены погибшие. Этим занимаются Следственный комитет и полиция», — рассказали в МЧС Красноярского края.

Рудник «Таймырский» продолжил свою работу. Расследование происшествия продолжается.