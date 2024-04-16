Эксклюзив 16 апреля 2024, 12:03 «Люди сплотились и помогают друг другу». Жительница Кургана — о ситуации с паводком Жительница Кургана Анастасия: люди очень сплотились на фоне паводка РИА «Новости»

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На фоне паводка и эвакуации жители Кургана необыкновенно сплотились и помогают друг другу. На это в беседе с «360» обратила внимание местная жительница Анастасия.

«Люди сплотились. Я видела только злобных, кусающих друг друга людей. Сейчас они, наоборот, стараются друг другу помочь. В паводок 2014 года все обгоняли, лезли, толкали друг друга машинами, а сейчас все друг друга пропускают. Люди поменялись, вспомнили, что они русские, которые друг друга любят и уважают», — заметила она.

Анастасия отметила, что шоссе Тюнина закрыли для легковушек — пропускают «только большие машины».

«Утром я проехала по шоссе на работу, а обратно еду по объездной дороге через поселок Глинки. Я живу в поселке Теплый Стан, мы достаточно высоко, но от Увала ехала, и там подтопило все», — поделилась женщина.

По ее словам, эвакуацию объявили «уже давно», открыли пункты временного размещения, для животных оборудовали 100 будок неподалеку от ипподрома. Приюты для животных переехали из затопляемых зон.

«Мы с мужем держим зоомагазин, помогли кормами. Закупили, передали приюту животных-инвалидов… Люди переезжают с детьми. Вчера показывали в соцсетях, чем их кормят в ПВР — шикарно, шведский стол», — заметила Анастасия.

Родных в зоне подтопления у нее нет.

В Курганской области к утру 16 апреля подтопило более 300 жилых домов и 685 приусадебных участков.