Задушил шарфом и сбежал. Жителя Тверской области заподозрили в убийстве 13-летней падчерицы

Убийство было совершено в городе Нелидове. Школьницу обнаружили мертвой в квартире, где ее с отчимом оставила мать, которая находилась в больнице. Незадолго до смерти девочка позвонила маме, рассказав, что собирается в школу, а после возвращения погуляет с собакой. С тех пор она больше не выходила на связь, на звонки перестал отвечать и отчим. Мать девочки позвонила в службу спасения и попросила проверить, все ли в порядке. Сотрудники МЧС по прибытии на место вскрыли дверь квартиры и обнаружили тело девочки. Школьница была задушена, сообщил Telegram-канал Life.

По версии следствия, отчим девочки задушил ее, используя шарф. После этого мужчина скрылся с места преступления, забрав с собой ценные вещи. Следователи и полицейские провели обход квартир жителей дома для установления свидетелей и очевидцев. Подозреваемый в убийстве объявлен в федеральный розыск.