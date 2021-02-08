Следователи установили личность убийцы учительницы в Воронеже

Следователи смогли установить личность человека, который причастен к убийству 47-летней учительницы возле одного из кафе Воронежа, которое произошло 2 февраля. Подозреваемый — 31-летний мужчина, его объявили в федеральный розыск.

Об этом сообщили в пресс-службе СК по Воронежской области. Там уточнили, что с момента возбуждения уголовного дела по статьям «Убийство, сопряженное с разбоем» и «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» следователи разыскивали преступника в содействии с полицейскими. Они изучили камеры видеонаблюдения, изъяли следы обуви с места преступления, допросили свидетелей, а также провели ряд экспертиз по следам биологического происхождения, которые обнаружили там.

«Совокупность полученных данных позволила установить лицо, причастное к совершению указанных преступлений. Им оказался 31-летний мужчина, которому следователями СК предъявлено заочное обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Иная информация в настоящее время в интересах следствия не подлежит разглашению», — сказано в сообщении.

Учительница возвращалась домой вечером 2 февраля, когда на нее напал неизвестный. В этот момент она говорила по телефону и успела сказать собеседнику, что ее убивают. Нападавший нанес женщине множественные ножевые ранения в голову, шею и грудь — она скончалась от полученных травм. На месте преступления не нашли телефон и сумку убитой.