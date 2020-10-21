Задержаны педагог и директор центра в Лобне, где при взрыве боеприпаса погиб ребенок

Директор досугового центра и педагог задержаны после гибели подростка в Лобне. Мальчик умер из-за детонации снаряда времен Великой Отечественной войны.

«Следователем ГСУ СК России по Московской области задержаны директор центра и педагог дополнительного образования. Они подозреваются в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка», — сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, ребенок погиб из-за большой кровопотери, вызванной взрывом боеприпаса у него в руках. В тот момент он находился в центре дополнительного образования «Созвездие». Рядом с подростком не было взрослых.

СМИ писали, что сдетонировал снаряд противотанкового оружия. Мальчик хотел самостоятельно его разобрать, но тот взорвался и повредил артерию ребенка. Врачи не смогли ему помочь — ребенок скончался до приезда скорой помощи.

По словам директора центра Марины Лукиной, подросток в «Созвездии» не учился. Сейчас следствие выясняет, откуда у него взялся боеприпас и как ребенок попал в помещение досугового центра.