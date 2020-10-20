Школьник подорвался на боеприпасе в досуговом центре в Лобне. Он там не учился
«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего в одном из учебных заведений городского округа Лобня. По имеющимся данным, 14-летний подросток получил смертельное ранение в результате неосторожно обращения с боеприпасами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Все произошло в МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие», сообщил источник «360». На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Директор центра Маргарита Лукина рассказала «360», что юноша не учился в «Созвездии». Но как он там оказался и для чего, еще предстоит выяснить. Сейчас директор находится в полиции.
В районной администрации рассказали «360», что несчастный случай произошел во во втором корпусе ДЮЦ «Созвездие». В момент трагедии подросток находился в помещении один.
По данным РЕН ТВ, школьник хотел самостоятельно разобрать боеприпас из-за чего подорвался. По одной из версий, это мог быть снаряд противотанкового оружия.