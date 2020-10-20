Школьник подорвался на боеприпасе в досуговом центре в Лобне. Он там не учился

В Лобне ученик подорвался на боеприпасе времен Великой отечественной войны. Врачи не успели спасти его жизнь, он умер до их приезда от большой кровопотери. По предварительной версии, снаряд на территорию образовательного учреждения принес сам школьник.

«Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего в одном из учебных заведений городского округа Лобня. По имеющимся данным, 14-летний подросток получил смертельное ранение в результате неосторожно обращения с боеприпасами», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Все произошло в МБУ ДО ДЮЦ «Созвездие», сообщил источник «360». На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

Директор центра Маргарита Лукина рассказала «360», что юноша не учился в «Созвездии». Но как он там оказался и для чего, еще предстоит выяснить. Сейчас директор находится в полиции.

В районной администрации рассказали «360», что несчастный случай произошел во во втором корпусе ДЮЦ «Созвездие». В момент трагедии подросток находился в помещении один.

По данным РЕН ТВ, школьник хотел самостоятельно разобрать боеприпас из-за чего подорвался. По одной из версий, это мог быть снаряд противотанкового оружия.