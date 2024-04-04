Происшествия 04 апреля 2024, 13:39 Задержанный в Москве чеченец не имел отношения к теракту в «Крокусе» Омбудсмен Солтаев: задержанный в Москве чеченец не связан с терактом в «Крокусе» Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Уроженец Чечни Асхаб Успанов, которого задержали в Москве, не имеет отношения к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев в Telegram-канале.

Омбудсмен указал на намеренное распространение слухов и ложных домыслов.

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«Между тем, по словам родственников Асхаба, он был задержан еще за несколько часов до совершения теракта», — отметил Солтаев.

Задержанный покончил с собой в отделении полиции. Близкие Успанова также утверждают, что он не имел отношения к теракту. Публикации в Сети на эту тему носят провокационный характер, подытожил омбудсмен.

Глава МИД Сергей Ларов назвал очевидным украинский след в теракте в «Крокус Сити Холле». Причастность Украины ко многим другим преступлениям в России ни у кого не вызывает сомнений.