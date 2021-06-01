Задержанный попытался сбежать из машины полиции в Мордовии. Видео

В Саранске, столице Мордовии, из машины полицейских сбежал задержанный мужчина, который воспользовался случаем и изнутри открыл заднюю дверь «буханки», пока все стояли в пробке. Этот момент попал на видео с регистратора другого автомобиля.

Курьезный случай произошел на Северо-Восточном шоссе. На кадрах можно заметить, как задержанному удается открыть дверь «буханки». Он выпрыгивает из машины, закрывает дверь и прижимает палец к губам, показывая другим водителям, чтобы его не выдавали. Он спокойной походкой уходит из кадра и пытается скрыться. Но полицейские вовремя спохватились и сумели догнать беглеца. Они вернули мужчину обратно в машину и поехали дальше.

Автор ролика рассказал «360», что видео было снято в понедельник около 17:30. По его словам, в это время на дороге всегда пробки. Мужчина, сбежавший из полицейской машины, судя по всему, был пьян.

Местный житель решил выложить это видео в социальной сети. Из полиции к нему за этим роликом не обращались. Он признался, что такие забавные ситуации на дорогах прежде с ним еще не случались.

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