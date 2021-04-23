Жители Якутии подумали, что у них украли велосипеды. Но их забрали полицейские из-за отсутствия одеяла

В Якутии жильцы дома оставили свои велосипеды без присмотра, а вскоре обнаружили, что их нет. Когда они изучили записи с камер наблюдения, то увидели, что велосипеды ночью увезли полицейские. Стражи порядка подумали, что велосипеды были украдены, поэтому забрали их в отделение, объяснили «360» в пресс-службе МВД.

Полицейские ночью 18 апреля получили сообщение о драке. Когда они около четырех часов ночи прибыли к месту, то драки уже не было. Правоохранители заметили два велосипеда, которые были брошены под крыльцом. Они подумали, что их могли украсть, и увезли в отделение.

«В связи с участившимися кражами данных видов имущества было принято решение доставить велосипеды в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. После обращения через СМИ имущество было передано владельцам», — сообщили «360» в пресс-службе МВД по Якутии.

Местная жительница сообщила «360», что в Якутии есть такое понятие, как портативные гаражи. Велосипеды из-за сильных морозов накрывают специальным одеялом. Поскольку таких одеял не было, правоохранители и решили, что велосипеды украдены.

В полиции призвали местных жителей не оставлять свои велосипеды без присмотра.