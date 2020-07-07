Задержание советника главы Роскосмоса сотрудниками ФСБ попало на видео

Сафронов подозревается в государственной измене. Отмечается, что он занял свой пост примерно два месяца назад. В его обязанностях было выстраивание информационной политики внутри государственной корпорации и входящих в нее организаций. Помимо прочего, он курировал ряд специальных программ Роскосмоса. Представители корпорации подтвердили информацию о причине его задержания.

Перед тем, как перейти в Роскосмос, Сафронов девять лет работал корреспондентом и спецкорреспондентом газеты «Коммерсант». В 2019–2020 годах он был спецкорреспондентом газеты «Ведомости». Он освещал деятельность военного и военно-технического сотрудничества. Также журналист занимался проблематикой оборонно-промышленного комплекса и промышленности в сфере космоса.