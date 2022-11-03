Задержание предполагаемого 89-летнего расчленителя жены в Москве попало на видео | 360°

Эксклюзив 03 ноября 2022, 17:32 Задержание предполагаемого 89-летнего расчленителя жены в Москве попало на видео Появилось видео задержания предполагаемого расчленителя жительницы Москвы

Читать 360tv в

В распоряжении «360» появилось видео, на котором автомобиль увозит подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в Москве 89-летнего местного жителя. Судя по кадрам, машину обступили журналисты с камерами и множество зевак.

Реклама

Полиция задержала щуплого старичка, предположительно мужа жертвы. За кадром звучит голос: «Зачем вы супругу убили?» Пожилой мужчина, садясь в машину, удивляется: «Я супругу убил? Да вы что, с ума сошли?»

Один из соседей, ставший свидетелем задержания, отметил, что старик «седой, маленький». Казалось бы, он вряд ли способен на жестокое убийство и расчленение, но сосед не исключает, что из-за преклонного возраста мужчину «просто накрыло, крыша поехала». До этого он видел этого дедушку, но ничего подозрительного в его поведении не замечал.

Фрагменты женского тела обнаружили на улице Маршала Тухачевского, в квартире и возле дома. Силовики возбудили дело об убийстве.