Забравшихся на подлодку медведицу с медвежонком застрелили на Камчатке

На Камчатке медведица с медвежонком забрались на атомную подводную лодку. Животных пришлось застрелить — медведица вела себя агрессивно.

Диких зверей заметили в поселке Рыбачий, где базируются подводные лодки Тихоокеанского флота. Об этом сообщил «Интерфакс».

Известно, что медведи переплыли бухту Крашенинникова и проникли на подлодку, которая стояла в пирсовой зоне.

В последние дни медведицу не раз видели около охраняемой зоны. На людей она реагировала агрессивно. Чтобы обезвредить животное, вызвали инструктора-охотоведа Елизовского района. Приехавший из Вилючинска специалист застрелил медведей из специализированного охотничьего ружья.

В ТОФ подчеркнули, что документы на внеплановый отстрел медведей оформили сразу же после случившегося.

По данным агентства лесного хозяйства Камчатского края, с начала 2020 года в регионе убили свыше 50 агрессивных животных.

В Нижнем Тагиле медведь разрывал могилы и обгладывал тела. Чтобы его застрелить, на одном из кладбищ выставили дежурных.