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    03 ноября 2020, 21:15

    Разрывающего могилы медведя ловят в Нижнем Тагиле

    Артур Блянихов

    Пресс-служба нижнетагильской мэрии рассказала радиостанции «Говорит Москва», что на кладбище «Пихтовые горы» выставили дежурных, чтобы застрелить медведя, который разрывает могилы и обгладывает тела.

    «Зверь разрыл свежую могилу и только повредил тело умершего», — поделились в пресс-службе.

    Отмечается, что животное появляется на кладбище уже в третий раз. По информации местных СМИ, в Нижней Туре в начале октября пристрелили медведя, который несколько раз разрывал могилы.