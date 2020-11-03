03 ноября 2020, 21:15
Разрывающего могилы медведя ловят в Нижнем Тагиле
Пресс-служба нижнетагильской мэрии рассказала радиостанции «Говорит Москва», что на кладбище «Пихтовые горы» выставили дежурных, чтобы застрелить медведя, который разрывает могилы и обгладывает тела.
«Зверь разрыл свежую могилу и только повредил тело умершего», — поделились в пресс-службе.
Отмечается, что животное появляется на кладбище уже в третий раз. По информации местных СМИ, в Нижней Туре в начале октября пристрелили медведя, который несколько раз разрывал могилы.