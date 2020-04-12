Появились кадры с места стрельбы в московской коммуналке. Там забаррикадировался мужчина

В доме на юго-западе Москвы, в котором произошла стрельба, работают несколько нарядов полиции. Проход и проезд внутрь ограничен. Сотрудники ЧОПа проверяют у всех документы, передает корреспондент «360».

Инцидент произошел в доме № 3 по улице Воронцовские пруды. Соседи рассказали, что стрельба велась из охотничьего ружья.

Стрелял мужчина, забаррикадировавшийся в коммунальной квартире. Когда дверь квартиры в присутствии полицейских начали вскрывать, жилец стал стрелять по двери.

Полицейские уговорили мужчину сдаться. По данным МВД, никто не пострадал.

В столичном главке министерства рассказали, что огонь открыл один из собственников коммуналки после конфликта с другими собственниками.

По данным Baza, квартира, в которой произошла стрельба, поделена на восемь частей. Ее общая площадь — 700 квадратных метров. В квартире забаррикадировался один из собственников или, по другим данным, его доверенное лицо. Мужчина открыл стрельбу, когда в помещение в очередной раз попытался попасть другой собственник.