Москвич забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по полицейским

На юго-западе Москвы мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу по полицейским, прибывшим на вызов. В ходе переговоров сотрудники убедили нарушителя открыть дверь и сложить оружие, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел в доме по улице Воронцовские Пруды, в коммунальной квартире, уточнил источник ТАСС.

По его словам, между собственниками квартиры произошел бытовой конфликт, один из них закрыл дверь и, когда на место прибыл наряд полиции, открыл огонь из охотничьего ружья.

В полиции рассказали «360», что, по предварительным данным, никто не пострадал.

«В результате переговоров полицейские убедили мужчину открыть дверь и сложить оружие. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказали в главке.

В паблике msk_today во «ВКонтакте» и в Telegram-канале Mash опубликовали кадры, снятые во время конфликта.

На видео, вероятно, один из жильцов говорит: «Имеем право. Мы являемся собственниками. Вы являетесь мошенником». В это время он стоит перед запертой дверью, в которой видны сквозные отверстия.

После этого полицейский говорит забаррикадировавшемуся: «Послушай, они прописаны, по паспорту, у них все документы».

Затем двое мужчин начинают ломать дверную ручку топором и ломиком, раздается выстрел по двери. Жильцы продолжают работать.