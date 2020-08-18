Жители Ярославля приняли ссору пьяных братьев за захват заложников

В Ярославле местные жители сообщили о захвате заложников в одной из квартир жилого дома. Но как в итоге оказалось, соседи просто переоценили ссору братьев, находящихся в алкогольном опьянении.

«Там просто пьяный конфликт между двумя братьями. Никто никого не брал в заложники. Один запер другого на балконе», — приводит издание «Подъем» слова своего собеседника — представителя ГУ МВД.

Жители дома № 10 на улице Доронина сообщили сотрудникам полиции, что их сосед взял в заложники свою семью и насильно удерживает родных в квартире, говорится в материале. Двор был оцеплен правоохранителями. Все обстоятельства инцидента в настоящий момент устанавливаются.

На прошлой неделе неизвестный мужчина с ножом захватил заложника в Миланском соборе (Италия). Позже сотрудники полиции опубликовали видео спецоперации по задержанию нападавшего.